Virus HMPV no tiene capacidad de ser pandemia: Experto

En una entrevista para Aristegui Noticias, el infectólogo y catedrático, Alejandro Macias, hablo sobre el reciente brote del virus HMPV en China, asegurando que este virus no tiene la capacidad de ser el siguiente covid y no existe una emergencia sanitaria en China.

En la entrevista, Alejandro Macias, señalo que este virus existe a principio de siglo y es común, al punto que la mayoría ya pasamos esta enfermedad desde temprana edad.

"Este nuevo virus, el Metapneumovirus, que no es nuevo, es un virus que se describió desde principios de siglo, y ha estado con nosotros por siglos, que se parece mucho a otro virus existente que es el Virus Sincitial respiratorio y que siempre ha circulado con nosotros", aseguró en Aristegui En Vivo.

"Es un virus que es tan infectante que para los dos o tres años de edad ya prácticamente todos lo hemos tenido, de manera de que todos los que nos escuchan seguramente ya lo han tenido, y no es in virus que cause pandemia", agregó.

Recientemente, saltaron las alarmas en distintos medios y en redes sociales por la incidencia del virus HMPV en China, pero las autoridades locales señalaron que esta enfermedad es típica de la época, además las infecciones de este año son menores que en años anteriores.