Xi Jinping expulsa a su predecesor en medio del Congreso del Partido Comunista

El ex presidente chino Hu Jintao fue escoltado este sábado fuera del recinto donde se celebraba la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista, un incidente muy inhabitual. Los medios estatales no explicaron los motivos de su retirada.

A Hu, de 79 años y aspecto débil, le fue ordenado por unos esbirros a dejar el recinto del Gran Salón del Pueblo de Beijin, donde estaba sentado en primera fila junto a su sucesor y actual jefe del régimen del país Xi Jinping.

En las imágenes, se ve a un escolta del régimen intentando agarrar del brazo por la fuerza al ex presidente, pero éste se niega. El hombre intenta entonces levantarlo por las axilas, pero el político, que lideró el país entre 2003 y 2013, sigue resistiendo.

En ese momento, Hu intenta agarrar unos documentos de su mesa, que parecen pertenecer al líder del régimen chino. Xi Jinping los sostiene con firmeza.

A continuación, el funcionario mantiene una breve conversación con el ex presidente y finalmente logra escoltarlo hacia la salida. Las autoridades no dieron ninguna explicación oficial a lo sucedido y no han respondido a las peticiones de información de la AFP.

Al levantarse, Hu Jintao mantiene un breve intercambio con Xi Jinping, que le responde sin mirarle, y con el primer ministro Li Keqiang, al que da una amistosa palmada en el hombro. Los otros asistentes no parecen inmutarse.

La escena se produjo poco después de que entrara la prensa en el recinto y justo antes de la votación unánime de unos 2.300 delegados del Partido Comunista china para incluir el "rol central" de Xi Jinping en los estatutos del partido.

Hu, que se retiró en 2013, apareció el domingo pasado para la ceremonia de apertura del congreso con un aspecto muy envejecido y el pelo completamente canoso.

