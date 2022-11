Youtuber tailandesa es arrestada por comer un murciélago

Tailandia.- Una creadora de contenido de origen tailandesa llamada Phonchanok Srisunaklua, subió un impactante video a su canal de YouTube donde aparece comiendo un murciélago.

En el video publicado en su canal 'Gin Zap Bep Nua Nua', que significa 'Comer picante y delicioso', aparece la bloguera arrancando algunos pedazos de carne del murciélago, acompañado de una sopa marrón turbia con tomate cherry.

Asimismo, se puede ver a Phonchanok levantar al mamífero para mostrarlo a la cámara, para después empezar a masticar algunos de sus huesos escuchándose algunos crujidos.

Después de publicar el video, los seguidores de la youtuber comenzaron a criticarla, no solo por poner en riesgo su salud, sino por exponer a su comunidad a enfermedades más peligrosas.

La policía tailandesa arrestó a Phonchanok Srisunaklua por haber cometido un delito, basándose en la 'posesión de cadáveres de animales salvajes protegidos' y 'delitos que violan la Ley de Delitos Informáticos'.

Según información recopilada por el Daily Mail, Phonchanok fue arrestada en la provincia de Sakon Nakhon, Tailandia, y acabó disculpándose por el asqueroso vídeo.

"Lo siento mucho por todos. No creo que lo que hice haya sido imprudente, pero podría ser algo malo y me disculpo con todos los seguidores que están decepcionados conmigo.

"Lamento haberte hecho sentir mal por lo que he hecho. No sé si me perdonarás por lo que he hecho. Lo siento mucho. Lo siento por la sociedad. Me equivoqué", declaró Phonchanok.