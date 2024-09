Zoológico de China admite que sus 'pandas' eran perros pintados

Un zoológico en China se encuentra envuelto en un escándalo luego de que admitiera que sus "pandas" son en realidad perros.

De acuerdo a los medios The Sun y The New York Post, se trataba de Chow Chow pintados.

Los medios antes citados, señalaron que los visitantes se dieron cuenta del engaño cuando uno de los animales comenzó a ladrar y a jadear en el zoológico de Shanwei.

Debido a lo anterior, el zoológico intentó justificar el uso de los animales pintados alegando que eran "perros panda".

Sin embargo, terminaron por admitir que simplemente habían teñido a dos Chow Chow, una raza originaria del norte de China, famosa por su denso pelaje.

Los visitantes exigieron la devolución de su dinero después de que se revelara el engaño al que fueron sometidos.

Zoológico chino niega que su oso sea una persona disfrazada

El año pasado un zoológico chino fue acusado de disfrazar a sus empleados de osos para dar exhibiciones durante los recorridos de turistas.

Las críticas comenzaron cuando se hizo viral un video donde aparece un oso solar malayo de pie, sosteniéndose sobre sus patas traseras.

Los usuarios señalaron que se trataba de un humano, debido a los movimientos que realizaba el oso.

Para evitar más críticas, el zoológico de Hangzhou decidió emitir un comunicado, donde señaló que no se trataba de ninguna persona disfrazada.

"Soy Ángela, una osa de sol. Ayer, después del trabajo, recibí una llamada del director del zoológico preguntándome si estaba siendo perezosa y me había saltado el trabajo hoy para encontrar a un humano que ocupara mi lugar.

"Permítanme reiterar de nuevo a todo el mundo que soy un oso solar, no un oso negro, ni un perro: ¡un oso solar!", dice el comunicado.