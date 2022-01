78% de los hospitalizados no se vacunaron afirma López-Gatell

Durante la mañanera, el subsecretario Hugo López-Gatell, señalo que se encontró que el 78% de las personas que están hospitalizadas por el covid-19 no recibieron la vacuna contra la misma, debido a que se negaron a recibirla, no porque no se tuviera acceso.

"Hemos hecho el llamado de que se vacunen, 78% de las personas que están hospitalizadas por Covid-19 no han sido vacunadas por razones diversas, en ningún caso por falta de acceso, es lo más impresionante. La mayoría es porque no se quería vacunar, les dijeron que la vacuna les podía hacer daño" afirmó en la mañanera.

Durante la misma mañanera, Gatell apuntó que la posibilidad de que menores de 15 años, puedan fallecer por el covid es 274 veces menor que las posibilidades de un adulto.

Hasta el dia de hoy se han logrado vacunar a 83.5 millones de personas, que al menos 76.9 millones ya cuentan con el esquema completo, por lo que se contabiliza que el 89% de la población ya está inmunizado.