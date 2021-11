9 de cada 10 violaciones a menores de edad ocurren en casa: Conavim

Nueve de cada 10 violaciones contra niñas ocurren al interior de sus casas, así lo aseguró Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Durante la conferencia mañanera del miércoles 3 de noviembre, Fabiola Alanís lamentó los casos de abusos sexuales contra menores.

"Nueve de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares, en su entorno más cercano" CONAVIM La titular de la Conavim aseguró que las víctimas no denuncian por miedo o pena

, pero también por

desconfianza a las autoridades.

"No se denuncia por miedo, desconfianza a la autoridad o por pena" CONAVIM La encargada de la Conavim se comprometió a que no haya impunidad en los casos de violencia de género e hizo un llamado a los jueces para que esto no ocurra. Fabiola Alanís llamó a las mujeres a acercarse al Conavim si son víctimas de violencia. "Acérquense, pidan ayuda, la violencia no es normal, estamos en la obligación de protegerlas", dijo la titular del Conavim. Conavim: 594 víctimas atendidas

Fabiola Alanís informó que en lo que va del año la Conavim ha atendido a 594 mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.

La titular de la Conavim detalló que de estas mujeres atendidas, más de la mitad fueron víctimas de violencia sexual y física.

La encargada de la Conavim mencionó que se han atendido a 34 víctimas de feminicidio y a siete víctimas de tentativa de feminicidio.

Conavim: Uno de cuatro municipios con alerta de género

Fabiola Alanís mencionó que uno de cada cuatro municipios del país cuenta con alerta de género debido a la violencia contra las mujeres que se regista.

En todo el país hay 642 municipios en 22 estados con alerta de género.

Tan solo en el gobierno de AMLO se han emitido siete alertas de género en el mismo número de estados:

Baja California

Guerrero

Chihuahua

Estado de México

Sonora

Puebla

Tlaxcala

Conavim: 174 mil mujeres atendidas en centros de justicia

En lo que va del año, la Conavim ha atendido a 174 mil personas a través de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Fabiola Alanís detalló que hay 56 Centros de Justicia para las Mujeres en todo el país.

La titular de la Conavim señaló que el actual gobierno federal ha destinado 300 millones de pesos a los Centros de Justicia para las Mujeres.

Este monto, dijo, es la mayor inversión proveniente de una administración federal.