A esta edad Fofo Márquez dejará la cárcel

Este pasado miércoles, un juez del Estado de México condenó al infame influencer, Rodolfo "Fofo" Márquez, a 17 años de prisión, esto por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith "N".

Este pasado febrero del 2024, el influencer ataco a una mujer en un estacionamiento del Estado de México, dejando a la mujer malherida, para después abandonar el lugar sin brindar apoyo a la víctima.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia condenó al influencer a 17 años y 6 meses de prisión, asimismo tendrá que pagar una multa de 67 mil 313.40 pesos y una reparación del daño de 277 mil 400 pesos.

Si "Fofo" Márquez cumple su condena completa, este saldrá de prisión a sus 44 años de edad en el 2042.

Cabe recordar que el año pasado, las autoridades le ofrecieron al Fofo un procedimiento abreviado, pero este se negó afirmando que este era inocente. Al final de procedimiento este pidió clemencia al juez.

"Le pido, su señoría, que no me destruya la vida. Tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es", expresó.