Abandonan cuerpo con narcomanta dirigida a alcaldesa de Tijuana

En la Colonia Buenos Aires de Tijuana, fue encontrada una mujer sin vida con un mensaje dejado por el crimen organizado, donde se le hacía referencia a las afirmaciones que la alcaldesa dijo a los delincuentes.

La Policía Municipal de Tijuana fue avisada de la presencia del cuerpo de una mujer de 35 años envuelta con una manta y un mensaje escrito.

"Como dijo la alcaldeza, cobren las facturas a quien las deba, 1er y último aviso 03 aguiñiga(Lobo) y 02 green (pelos de muñeca) cumplan cumplan sus compromisos por qué para estirar la mano son muy buenos. ATT LA MOJARRA", se lee en la cartulina encontrada por la policía municipal de Tijuana y la Fiscalía General del Estado.

Durante los días violentos que se vivieron en la franja fronteriza de Baja California, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez de Morena, afirmo que los criminales se desquitaran la falta de pagos con sus deudores y no al público en general, afirmando de manera inocularía el cobro de piso en la ciudad.

La alcaldesa morenista de Tijuana normalizando el cobro de derecho de piso y confirmando la conformación del narco estado en México.



Así de claro, así de espeluznante. pic.twitter.com/NiQAjseDQg — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 13, 2022

"No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello", señaló.