Abogado de Emilio Lozoya se deslinda de acuerdo con la FGR

SDP NOTICIAS-.El abogado de Emilio Lozoya, Baltasar Garzón, aseguró que su despacho, International Legal Office for Cooperation and Develoment (Ilocad) no está ligado al acuerdo que el exdirector de Pemex tiene con la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde un comunicado, Garzón aseguró que la información dada a conocer por medios de comunicación, donde se asegura que su despacho fue intermediario entre Lozoya y la FGR "no se ajusta a la realidad". Sin embargo, de acuerdo con Proceso, el abogado de Emilio Lozoya hizo la declaración el pasado 13 de octubre, 15 meses después de que se comenzara a ligar a su despacho con el trato de Lozoya.

En este convenio con la FGR, el exdirector de Pemex obtuvo el criterio de oportunidad mientras aportara información que ligara a otros políticos mexicanos con la corrupción relacionada con Odebrecht. El próximo 3 de noviembre vence el plazo de Emilio Lozoya para poder aportar la información que implique a otros políticos, razón por la que pidió una prorroga para no pisar la cárcel.

.

Abogado asegura que no participó en acuerdo entre Emilio Lozoya y FGR

Baltasar Garzón, abogado de Emilio Lozoya aseguró que no participó en la negociación del acuerdo de extradición de su defendido con la FGR, que le ha permitido no pisar la cárcel, a pesar de estar sujeto a un proceso. Las primeras publicaciones que relacionan a Garzón con el acuerdo entre Lozoya y la Fiscalía iniciaron el 15 de julio de 2020, a ntes de que Lozoya llegara a México debido a la extradición.

Además, el 17 de julio del mismo año, El Universal señaló que la declaración de Emilio Lozoya fue filtrada por Antonio Navalón, socio de Garzón. Ahí se afirmaba que Navalón, quien siempre se relaciona con el abogado de Lozoya, habría dado el documento a Roberto Gil Zuarth; sin embargo, éste lo negó.

A pesar de que Garzón negó recientemente haber participado del acuerdo entre Emilio Lozoya y la FGR, una fuente jurídica aseguró que el despacho Ilocad fue el principal canal de comunicación entre las partes para lograrlo. Además, de que el padre de Emilio, Lozoya Thalmaan participó en la negociación de los beneficios del acuerdo; así como el subprocurador de Delitos federales, Juan Ramón López.

.

Emilio Lozoya prometió información de políticos; pidió prórroga para cumplir trato

Emilio Lozoya prometió señalar a los políticos relacionados con las prácticas de corrupción de Odebrecht y ya ha señalado a personalidades como:

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Luis Videgaray

Ernesto Cordero

Javier Lozano

Salvador Vega Casillas