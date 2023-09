Abogado de Ovidio Guzmán habla sobre como es el narcotraficante

En podcast "Beyond the Legal Limit", el abogado Jeffrey Lichtman, quien es el defensor de Ovidio Guzmán, dio a conocer cómo fue su extradición y como es el hijo del Chapo en la intimidad, según el abogado su personalidad lo sorprendió.

Por medio de una llamada, el abogado habló sobre cómo fue la extradición de Ovidio, afirmando que esta los sorprendió a todos, incluso al gobierno de los Estados Unidos. Además tomó la oportunidad para defender a su cliente.

"La rápida extradición realmente nos sorprendió a todos nosotros, incluido el Gobierno, creo (...) Nadie lo vio venir", comentó Lichtman al respecto.

"Hemos escuchado todo tipo de acusaciones por parte de las autoridades americanas, especialmente del Fiscal general Merrick Garland, de que esto es un paso para reducir el flujo de drogas en América, pero no lo es. Pretender que Ovidio Guzmán es el problema es simplemente deshonesto", sentenció.

A su llegada a Estados Unidos, el abogado señaló que pudo hablar con él cara a cara. El mismo señaló que la personalidad de Ovidio lo sorprendió, pues lo calificó de tranquilo y amable

"En cuanto Ovidio, no podía ser más respetuoso, tranquilo y amable. Me agrada mucho. Apenas lo conocí cara a cara. Lo había visto en ´Face Time´ antes. Estoy orgulloso de representarlo", expresó

Agregó que aunque Ovidio se encuentra alejado de su familia, su actitud no ha sido negativa. "Él está solo aquí. No habla muy bien el inglés, pero no se queja. Tiene muy buen sentido del humor", comentó el abogado sobre la personalidad de su representado.

El narcotraficante de 33 años permanecerá en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago