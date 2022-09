Acusa AMLO a adversarios de distorsionar su plan de paz para Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO. – Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, calificó de "plan ruso" la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un comité para la paz en Ucrania; hoy AMLO vuelve a acusar de "sectarios" quienes distorsionan sus palabras.

En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso crear un comité para la paz en Ucrania integrado por el presidente de India, Narendra Modi, el papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida en Ucrania, ya que Mijailo Podolyak criticó el plan de López Obrador porque, dijo, "mantendría a millones de personas bajo la ocupación rusa".

Tanto este domingo, como hoy en la conferencia de prensa Mañanera, López Obrador, asegura que Ucrania no conoce bien lo que el propone y de paso, para no varias, reprocha que "sectarios" están a favor de una de las partes, "pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta y me pusieron del lado de Rusia".

Ayer el mandatario denunció que el rechazo a su plan ocurre por sectarismos o intereses de élite, esto luego de que el asesor del presidente ucraniano criticara el plan del mandatario, quien esta mañana señaló que él continuará dando a conocer su iniciativa para detener el conflicto.

"Vamos a esperarnos porque este no se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos, para que se difunda más y quienes vieron, pero son sectarios o están a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia. Ya eso ya lo he padecido en otros tiempos": señaló hoy por en la Mañanera.