Adán Augusto López arrima que no se arrepiente de darle un codazo a una mujer

Después de que se viralizaron las imágenes donde se puede ver como Adán Augusto López le diera un poderoso codazo a una diputada local durante un mitin en Huimanguillo, Tabasco, este admitió que no se arrepiente de hacerlo.

Adán Augusto López justificó su agresión señalado que este estaba siendo empujado y arañado por la muchedumbre que le seguía al terminar su mitin político.

Pues Patán Augusto resultó un vil golpeador de mujeres.

Miren el codazo que le mete a la Diputada local en Huimanguillo, Tabasco.

ESO SÍ ES violencia de género.

"Yo no me arrepiento de ello... Evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas, y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme, pero yo no uso seguridad.", afirmó la corcholata.

En las imágenes se observa que el político camina entre las personas, muchas de las cuales intentan acercarse a él, abrazarlo y saludarlo. Entonces el candidato suelta un fuerte golpe contra la mujer que lo seguía que era Karla María Rabelo Estrada, diputada local.