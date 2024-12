Alcalde de Celaya pide a criminales"guardar formas" en atentados

Recientemente, el estado de Guanajuato, sufrió un nuevo atentado por parte hombres armados en contra de un buffet de comida mexicana, quitándole la vida a 8 personas en el lugar.

Ante esto, el alcalde morenista de Celaya, Juan Miguel Ramírez, no lamentó el atentado, si no el modus operativo del crimen organizado, afirmado que antes los grupos criminales hacían "cuidaban las formas".

Ramírez aseguró que los criminales deben de seguir el ejemplo a los criminales de las películas

"Yo me acuerdo que en las películas, la gente le tenía respeto a los demás, a la familia, etcétera. Hoy los mafiosos como que son muy, no sé si es porque están muy drogados, ya no cuidan las formas. Me dicen que iban a matar a uno, pero mataron al final a nueve más, hirieron a mucha gente".

#Celaya Esto fue lo que dijo el Presidente Municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez sobre el multihomicidio en #ApaseoelGrande, en donde presuntamente por asesinar a uno, le quitaron la vida a gente inocente.

"Yo me acuerdo que en las películas... la gente tenía respeto a los... pic.twitter.com/SPXpTsEccI — agoragto (@AGORAgto) December 3, 2024

Como parte de su declaración, el edil consideró que "todas esas cosas son malas, yo creo que ellos deben también de cuidar las formas, no es posible que lleguen y disparen nada más así".

La idea de que los grupos criminales se adherían a un "código moral" es una fantasía creada por las películas americanas, principalmente la trilogía de "El Padrino", en realidad, la mafia italo-estadounidense, también conocida como La Cosa Nostra, son responsables de distintos ataques terroristas en Europa y en América como es el caso de la masacre de Ciaculli.