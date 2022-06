Alcalde de Guanajuato no deja vender a mujeres comerciantes por "prietas y feas"

Comerciantes del centro histórico de San Miguel de Allende denunciaron que el alcalde del Pueblo Mágico no las deja comercial en el lugar debido a que el alcalde aseguro que estas son "prietas, chaparras y feas".

"Para él somos feas, somos prietas, y no le gusta lo que ve en el jardín al vernos y no le gusta lo que vendemos. Yo soy la tercera generación, no me puse ayer o antier. Tenemos 60 años vendiendo; mis abuelos y mis padres lo hicieron. No voy a dejar que este sector, aunque sea el presidente, pase sobre mis derechos", declaró Granados Guzmán.

"Trejo Pureco dice que somos chaparras y nos manda a la gente del municipio para atosigarnos", afirmó. Además contó que a partir de esa orden comenzó una serie de abusos por parte de las autoridades.

Esta no es la primera vez que el alcalde del PRI es denunciado por abusos de autoridad por otros negocios de turismo del municipio, pues este a sido señalado de cerrar restaurantes y medios de transporte justo en temporadas altas de turismo.

Hasta el momento el alcalde Mauricio Trejo Pureco no ha comentado nada acerca de las acusaciones de discriminación hacia los ambulantes locales del centro de San Miguel de Allende.