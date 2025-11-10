El Padre Pistolas amenaza a la gobernadora de Guanajuato: Libia Denisse

Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como 'El Padre Pistolas', protagonizó una nueva polémica, luego de amenazar a la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, en medio de una homilía el pasado 2 de noviembre.

"Esa pch* gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste, nos levantamos en armas": esto fue parte del discurso contra la mandataria, el cual fue calificado de reprobable** y condenable por la opinión pública.

¿Qué ocurrió?

El principal motivo de estas declaraciones fue el proyecto de la presa Solís, impulsado por Libia Denisse para extraer agua para el Acueducto Solís-León. Este plan, en lugar de contribuir a la comunidad, la perjudicaría, según expuso el sacerdote.

Desde la parroquia de Chucándiro, Michoacán, el religioso dijo: "Miren, con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pch* México, y si nos quitan la presa, se van a morir de hambre, cab*es, y esa p**ch* gobernadora quiere matarnos de hambre".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Esta declaración fue captada en video y rápidamente compartida en redes sociales, llegando a todos los sectores de población, incluyendo al gobierno estatal.

"Yo le voy a partir su m**re a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos", agregó.