AMLO afirma que está en Belinda aceptar el concierto junto a Nodal en el Zócalo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia matutina que está dispuesto a que Belinda y Cristián Nodal den un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

AMLO aseguró que la cantante española tiene la última palabra para asistir en el concierto gratuito, esto para no incomodar a la cantante y no presionar a aceptar la propuesta del presidente.

"Yo la [Belinda] invito, pero si no puede asistir que nos de su opinión, porque si ella está de acuerdo aceptamos la propuesta de Nodal y ya aquí podemos decir ´se pudo, no se pudo´ para que no estemos dejándonos manipular", aseguro AMLO.

Asimismo, el presidente de México adelantó que en dado caso de que la protagonista de telenovelas infantiles no tenga ningún inconveniente en que su ex prometido ofrezca dicho show, este podría llevarse a cabo el próximo primero de diciembre, día en que cumplirá cuatro años de gobierno. No obstante, la fecha está sujeta a cambio.