AMLO afirma que "no hay nada que temer" con nuevos libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no hay nada que temer" por los nuevos libros de texto, pues no enseñan el credo de la 4T.

El mandatario indicó que la ideología de la Cuarta Transformación es "no mentir, no robar, no traicionar al pueblo", pero los libros "no traen eso, es pura inversión".

Decirle a la gente que no hay que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras, maestros, fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos, la elaboración de los libros", dijo.

Rechazo de nuevos libros de texto es por campaña de adversarios, dice AMLO

El rechazo hacia los libros se debe a una campaña de sus adversarios que ven "comunistas" en todos lados, "así como ovnis" y que ni siquiera han leído los contenidos, indicó.

"Son exageraciones, hay un libro para maestros que habla de la historia, de los movimientos sociales de México que antes se ocultaba, se habla de la guerra sucia, la represión del 68", explicó.

Gobierno distribuirá libros de texto, asegura López Obrador

López Obrador afirmó que su gobierno distribuirá los libros a pesar de que gobernadores de los estados de Guanajuato, Chihuahua y Jalisco los rechacen.

La campaña, acusó, se debe a qué hay diferencias de dos proyectos de Nación contrapuestos.

"Va haber un debate, pero les anticipo: les vamos a ganar...los libros fueron hechos con académicos de mucho nivel", aseguró.