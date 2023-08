AMLO afirma que no hay personas desaparecidas durante su administración

En su conferencia matutina, el presidente Obrador hizo una polémica declaración, al afirmar que durante su administración, no se han registrado desaparecidos, así como afirmar que no se han dado masacres

"No hay masacres, no se ejecuta heridos, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos", declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Las declaraciones del mandatario se dieron después de que este celebrara que su gobierno a tenido una disminución considerable de homicidios respecto a gobiernos anteriores, esto pese a que el número de homicidios aún es muy alto, comparado con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Llegamos y detuvimos el incremento en homicidios y ya estamos logrando una disminución", afirmó.

Sus declaraciones se produjeron después de que México tuvo los dos años más violentos de su historia bajo la gestión de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Hasta el momento el año con menos homicidios del sexenio de AMLO fue en 2022, comparándose al 2017 del sexenio de Enrique Peña Nieto. El años con menos homicidios registrados fue en el 2007 bajo Felipe Calderón, pero en los siguientes años el número se llevó y no a vuelo a bajas a los niveles del 2007.