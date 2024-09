AMLO anuncia que su hijo Andrés Manuel López Beltrán participará en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que uno de sus hijos buscará participar en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El mandatario indicó que de sus tres hijos mayores, Andrés Manuel López Beltrán participará en política, una vez que él se retire.

Aprovecho para informarles que José Ramon, según me ha manifestado no va a trabajar en el gobierno; Gonzalo tampoco; Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morenra", dijo.

López Obrador detalló que su hijo le planteó su deseo y que busca "apostar a ser electo, no impuesto".

"Y yo no tengo nada que ver con eso, porque además yo ya me retiro", advirtió el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Con sus hijos, añadió, hizo un acuerdo que se ha respetado, de que mientras estuviera en el poder, ellos no trabajarían en el gobierno.

Les agradezco mucho, porque lo han respetado, de que ellos mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han ciumplido, me han ayudado mucho en eso y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes", indicó.

El mandatario destacó que "uno tiene que ser consecuente. Si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, no tendría autoridad moral y me faltarían al respeto".