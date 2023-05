AMLO anuncia suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las relaciones con Perú se pausara mientras esté en el poder la actual presidenta, Dina Boluarte, deteriorando aun mas las relaciones entre ambas naciones y poniendo en peligro la Alianza del Pacífico.

"No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia; mientras no haya normalidad, democracia en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", expuso el titular del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados peruanos que no votaron por declararlo como persona non grata en ese país, e insistió que la destitución del presidente Pedro Castillo fue "una conspiración de la mafia del poder".

AMLO es el mandatario extranjero que más a defendido al expresidente Pedro Castillo, esto después de que el peruano intentó hacer un autogolpe de estado, pero las fuerzas armadas se alinearon con el Congreso de Perú.

