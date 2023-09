AMLO aseguró que Peña Nieto es un "verdadero demócrata"

El dia de ayer, tomó protesta Delfina Gómez, como la nueva gobernadora del Estado de México, esto tras décadas de hegemonía del PRI, donde también apareció el presidente Obrador.

A pesar de ser un gran momentos para el partido guinda, el presidente obrar se robó las cámaras. pues en un discurso, este calificó al gobernador saliente, Alfredo del Mazo y al expresidente Peña Nieto como "verdaderos demócratas".

AMLO reclamo que gracias a que Del Mazo y Peña Nieto aceptaron su derrota ante Morena, en sus respectivas elecciones. estos son unos demócratas.

“Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes (Calderón y Fox), lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo, eso no lo voy a olvidar…" continuó

“Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México, por eso muchos reclamos a Alfredo, ¿qué querían, que usara el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos?, eso es antidemocrático, ¿Qué quería, que hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido?, eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata. Lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, incluso ha costado vidas…" terminó el mandatario

Con el pasar del sexenio, el presidente Obrador a suavizado sus críticas en contra del ex presidente Peña Nieto.