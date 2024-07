AMLO aseguró que suspensión de Tesla no afecta a México

Después de que el magnate Elon Musk anunciara que paralizará la construcción de su planta de Tesla en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó lo anunciado por el sudafricano, afirmando que no afecta a México.

El mandatario señaló que debido a las elecciones la construcción fue suspendida, pues Donald Trump ha amenazado con no comprar autos hechos fuera de Estados Unidos.

"Es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey. Eso es todo. Sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender en EEUU los carros que se produzcan en México, pues quieren esperar que pase la elección para ver si esto no les afecta, en el caso de que ganara", declaró durante la conferencia de prensa de este 24 de julio.

Y ante las amenazas de Trump, AMLO aseguró que las promesas son una mentira, pues este busca hacerse de mas simpatizantes.