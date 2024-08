AMLO califica de elitistas a movimientos feministas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, cargo de nueva cuanta contra los movimientos feministas del país, asegurando que la corriente es elitistas por supuestamente no tomar las opiniones de todas las mujeres.

El mandatario califico al feminismo de elitista cuando se le preguntó por el libro de su esposa, Beatríz Gutierrez Müller, donde proponía especia de consulta para que las mujeres expresen su opinion.

"Hablamos por ejemplo del feminismo y no deja de ser una corriente de pensamiento importante, válida, pero aún elitista porque no es incluyente o sea no toma en cuenta la opinión de todas las mujeres" dijo el mandatario.

López Obrador continuó su discurso afirmando que también debe de haber "equidad" ya que "la opresión la explotación la humillación lamentablemente la padece el hombre y la padece la mujer".