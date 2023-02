AMLO confirma que demandará al abogado de Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que interpondrá una demanda por daño moral en contra de César de Castro, abogado de Genaro García Luna.

Sí está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cuál es el procedimiento, claro que sí", dijo.

La semana pasada el mandatario anunció que analizaba interponer una demanda en contra del abogado por involucrarlo en el juicio de García Luna.

El único en ser señalado por De Castro, dice AMLO

López Obrador precisó hoy que "al final de cuentas", él fue el único en ser señalado cuando De Castro mencionó el nombre del Presidente de México en el juicio en contra de García Luna en Nueva York al preguntar si había recibido 7 millones de dólares del crimen organizado.

"Fíjense si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Esto me recuerda a la elección de 2012 que acusamos al candidato del PRI (Partido Revolucionario Internacional), el licenciado Peña (Nieto) de haber gastado más de lo establecido en la ley; ¿qué creen que resolvieron los del INE (Instituto Nacional Electoral) ?, que él no había gastado más, el que había gastado más era yo. Así está esto", indicó.

El mandatario agregó que irá a fondo y sólo espera que le indiquen cómo será el proceso de la denuncia para presentarla.

"Estoy esperando que me informen como sería, en dónde es que procede, si procede", dijo.