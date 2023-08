AMLO confirma que no se entregarán libros de la SEP en Chihuahua

En su conferencia matutina, el presidente Obrador afirmó que su gobierno acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la distribución de los controversiales libros de texto de la SEP.

A pesar de aceptar la orden de la SCJN, el mandatario se lanzó en contra del ministro Luis María Aguilar así como a la gobernador a del estado de Chihuahua, Maru Campos.

"Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua, estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños (...) y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros", criticó el presidente en su conferencia matutina.

"Qué vamos a hacer, respetar esa decisión, aún cuando es facultad del poder Ejecutivo federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional", dijo.

López Obrador dijo que espera que los padres de familia de Chihuahua puedan conocer los contenidos de los libros de texto y que ellos decidan si quieren que sus hijos los usen.