AMLO descarta sancionar a hackers de Sedena

Ciudad de México.- El presidenteAndrés Manuel López Obrador descartó alguna investigación o sanción por el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo autodenominado "Guacamaya".

"No, no, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas", dijo el mandatario mexicano durante un breve entrevista durante una gira realizada por el estado de Oaxaca durante el fin de semana.

El grupo de hackers dio a conocer el pasado viernes que accedió a información de la Sedena sobre polémicos asuntos de seguridad nacional que ha enfrentado esta administración.

La información recabada la hicieron llegar al portal Latinus, que dio a conocer los registros de la salud del presidente López Obrador, y lo que sería un ocultamiento de un traslado en calidad de "grave" del mandatario.

Al respecto, "Guacamaya" publicó en Twitter que entregaron seis terabytes de información clasificada al presentador de Latinus, Carlos Loret de Mola, lo cual equivale a un total de 36 millones de documentos, 1.5 millones de fotografías o tres mil horas de video.

Hasta el momento, solo se ha dado a conocer el estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el mismo grupo de hackers informáticos aseguró que la información de la salud del mandatario mexicano es la de menor relevancia.

"El dato menos relevante es la salud del Presidente", señala el mensaje. Entre los padecimientos que le han sido diagnosticados a López Obrador, son hipotiroidismo y gota, lo cual fue confirmado por él mismo.