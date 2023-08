AMLO desmiente que se negó a hablar sobre los jóvenes desparecidos en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la versión de que ayer no quiso contestar una pregunta sobre la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, y que además se burló con un chiste.

Ayer al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron y desaparecieron en los Altos de Jalisco", dijo.

El mandatario afirmó "no escuché" y acusó a sus adversarios "conservadores" y a una "aspirante a la presidencia corrupta" de orquestar "una mentira, una infamia" sobre lo sucedido ayer al finalizar la conferencia.

"Toda una mentira, una infamia; ellos son capaces, no somos iguales. Yo tengo principios, soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma", indicó.

Afirma AMLO que no esuchó El Presidente pidió transmitir el momento de la conferencia de ayer en donde se escucha que le gritan varias preguntas, entre ellas lo de los jóvenes, pero afirmó: "No escuche, no escuché".

"¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no no contestó?, pero que cosa, era puro grito, no escucho, lo interpretan como que no quise yo responder, sino que además me burlé: son unos perversos, no pasarán", sentenció.

El Presidente aclaró que no ofrecía disculpas, porque lo sucedido ayer fue un invento.

"Nada más aclarar eso, no tengo porqué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan, afortunadamente la gente nos tiene confianza y saben que nosotros no somos perversos, no somos como ellos, por eso no pasarán, lo que me diga mi dedito", indicó.