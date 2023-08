AMLO evita hablar sobre los jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno con un chiste

Reporteros que se encontraban en la conferencia matutina del presidente Obrador lo cuestionaron sobre el caso de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, pero este se negó a responder o dar una declaración, esto pese a que salió un video donde supuestamente estos eran brutalmente asesinados.

Mientras que el mandatario se retiraba de la conferencia y este decía su frase "vámonos a desayunar", reporteros exclamaron "¡Jalisco!" "¡Lagos de Moreno!", pero el presidente decidió responder a los reclamos con una broma.

Uno de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno habría sido obligado a golpear, apuñalar y degollar a otro de sus amigos, de acuerdo con un video y una foto que circulan en redes sociales. Según las autoridades, hay elementos de que el crimen organizado participó en estos hechos. pic.twitter.com/GYsIHEFuLG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 16, 2023

"Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ´que me des 200 pesos para ir al mercado´, ´no oigo, por acá por el otro´, ´que me des 500 pesos para ir al mercado´, ´mejor los 200'", soltó.

Cabe destacar que ´la mañanera´ de este 16 de agosto tuvo una duración de dos horas, pero no hubo momento alguno en el que diera apertura al tema. Sin embargo, sí habló del INE, defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, presumió la paridad de género del gabinete federal e incluso leyó una carta enviada a su homólogo estadounidense.

Que poca !!!



Aquí está la "Esperanza de México"



El "humanista" PUSO música en la mañanera y se puso a contar chistes..



Todo el país triste por lo de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco y ni siquiera los mencionó..



México está desangrado por los últimos sucesos... pic.twitter.com/p4h8ufFcyz — Melissa ?? (@Melissa_Bely) August 16, 2023

El presidente Obrador siempre a evitado hablar sobre temas espinazos durante su conferencia matutina, pasando la estafeta a otras personas para hablar sobre los temas.