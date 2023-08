AMLO invita a Yahritza y Su Esencia a tocar en el Zócalo junto a Grupo Frontera

En su conferencia matutina, el presidente de la república habló sobre los mexicanos que viven en los estados Unidos, y puso de ejemplo a la agrupación, Yahritza y su esencia, que han estado en el ojo del huracán por sus comentarios.

AMLO señaló que está dispuesto a invitar a la agrupación este próximo 16 de Septiembre, cuando Grupo Frontera se presente en el Zócalo de la Ciudad de México. esto con la intensión de limpiar el nombre del los jóvenes.

"A mí me preguntaron porque van a venir, además ya se disculparon, pobres. Yahritza es una niña de 16 años y caen en depresión, también sus padres, porque hay ese sentimiento del que les estoy hablando, ahorita México. Van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que cantan con esta niña y me preguntaron que qué opinaba yo y dije ´Que vengan´", agregó Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario lamentó el comportamiento de los mexicanos por los comentarios de la agrupación sobre la comida de la capital del país.

"Tras el veto, le cancelaron no sé cuántos conciertos en todos lados y nosotros no podemos hacer eso, no podemos de ninguna manera. Los mexicanos somos puro corazón y lo que está pasando allá, con los que están cuestionando, es porque también falta información. Son gente muy buena, yo estoy seguro que también, yo estoy seguro que también van a recapacitar y tenemos que otorgar perdón. Siempre tenemos que perdonar si alguien se equivoca, además son niños", mencionó AMLO.