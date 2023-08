AMLO lamenta asesinato de Villavicencio; Pero niega que Cartel de Sinaloa esté implicado

En su conferencia matutina, el presidente Obrador lamentó la muerte de Fernando Villavicencio, candidato a tomar la presidencia de Ecuador, pero este negó que el Cártel de Sinaloa esté implicado en el asesinato.

El mandatario lamentó la muerte del candidato, pero se negó a repartir culpas, afirmando que la investigación es aún joven como para casar culpables.

"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y que se den a conocer los resultados", comentó en tabasqueño.

Obrador comparó la muerte de Villavicencia con la muerte del entonces, candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio en 1994, pidiendo evitar conclusiones, afirmando que por la naturaleza de los asesinatos, se "invesntan cosas".

"Son momentos muy difíciles. No hay que olvidar que siempre, más en tiempos electorales, se inventan cosas y suceden hechos reprobables como este, algo que conocemos y que nos pasó con Luis Donaldo Colosio. Hay que actuar con mucha seriedad", expuso el mandatario.

Antes de ser asesinado, Fernando Villavicencio, denunció que este fue amenazado por una banda criminal comandada por José Adolfo Macías Villamar, alias el 'Fito', los cuales tiene una fuerte conexión con el Cártel de Sinaloa.

Aunque a circulado un video donde hombres armados que afirman ser de Los Lobos, se adjudican el ataque contra el candidato presidencial, los cuales, tiene una muy fuerte conexión con el CJNG, se cree que estas imagens buscan inculpar a los criminales.

Los Lobos, juntos con los grupos Los Tiguerones y los Los Chone Killers, se fusionaron para crear el Cártel Nueva Generación, los cuales actuarían como una célula del CJNG en Ecuador.