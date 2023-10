AMLO lamenta las 27 muertes en Acapulco aunque afirmó que pudo ser peor

El dia de hoy, el presidente López Obrador lamentó las 27 muertes que el huracán Otis dejó en Acapulco, aunque señaló que el número de muertes pudo haber sido aún mayor, pero afortunadamente esto no ocurrió.

"El número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable. Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán. Al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron", declaró.

| Antes y después: Este lujoso edificio recién construido, en Acapulco, México, ha sufrido graves daños tras el paso del huracán Otis. pic.twitter.com/MNIgG71yLI — UHN Plus (@UHN_Plus) October 26, 2023

"Pero todo indica de que aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos, ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría 5 que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde vive un millón de personas, entonces sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas", puntualizó el tabasqueño en el Salón Tesorería.

El Huracán Otis golpeo en las primeras horas de la madrugada la ciudad de Acapulco como un huracán categoría 5, algo que ningún sistema climatológico logró predecir, aunque el NOAA de Estados Unidas si alertó unas horas antes de la llegada de Otis que esta tormenta aumentaría de fuerza considerablemente.