AMLO le pide a Ancira que acepte su salida de AHMSA

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Obrador insistió que Alonso Ancira debe llegar a un acuerdo para poder concretar la venta de Altos Hornos de México.

El mandatario afirma que la empresa no logra venderse debido a que Alonso Ancira continúa al frente de la Acerera, afirmando que el declive de la empresa se dio por una mala administración del propio Ancira.

"El Señor no cede. Él quisiera —pienso— que se le permitiera seguir a él siendo preponderante", declaró este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"Eso no es posible porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa", agregó.

AMLO señala que Ancira debe aceptar que a terminado su ciclo con la empresa y debe de dar paso a una nueva administración para poder reactivar la producción de acero. Asimismo teorizo que Ancira está en la espera del fin de su sexenio porar poder condonar su deuda.

"Él debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera administrativa se hagan cargo de Altos Hornos y de esa manera se vuelvan a recontratar a los trabajadores", instó.

"A lo mejor también el señor Ancira, equivocadamente, está esperando que yo me vaya, pensando que quien llegue le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto como era antes para rescatarlo", expresó.

El presidente precisó que no se puede condonar la deuda. No obstante, reiteró su propuesta de que se reestructure.

"Sí se puede a nuevos inversionistas que garanticen que van a destinar recursos dinero fresco para echar a andar de nuevo la empresa si podríamos con ellos hacer un acuerdo para que paguen en plazos lo que deben", afirmó.