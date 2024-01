AMLO llama a diputada trans "señor vestido de mujer"

El presidente Andrés Manuel López Obrador está bajo una constante crítica en las redes sociales, pues en su mañanera del dia de hoy, pues este se refirió a la diputada transgénero, Alma Luévano, como un señor vestido de mujer.

Obrador habló en contra del periodista Joaquín López Dóriga. después de que en un video evidencio que el mandatario tomó su distancia de la diputada Alma Luévano después de percatarse que se trataba de una persona transgénero.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos”, dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa.

Así de abierto @lopezobrador_ saludo de beso y cuando confirma le pone distancia.#Humanista pic.twitter.com/2Sfl0OzsZi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2024

El presidente arremetió contra el periodista, al llamarlo “machín” y “conservador por haberse burlado de la supuesta falta de pensamiento “abierto” del mandatario

“Ayer besé a muchos, cómo no. Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar, qué tiene que ver la preferencia sexual? Es un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, machín”, acusó el mandatario López Obrador.

A través de redes sociales internautas criticaron la forma en que el presidente López Obrador se refirió a la diputada Salma Luévano, ya que el periodista a quien él critica no utilizó alguna definición sobre ella.