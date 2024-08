AMLO muestra su apoyo a Rubén Rocha Moya tras acusaciones de MZ

En su reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el presidente Obrador mostró su respaldo a Rocha tras las acusaciones de Ismael "El Mayo" Zambada, que ponen al gobernador en contacto directo con el líder criminal.

En su gira de trabajo en el estado de Sinaloa, uno de los estados mas visitados por el presidente, el mandatario se posicionó a favor del gobernador quien aseguro que este no se reuniría con el líder criminal.

"Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha. Toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día", sostuvo.





"Qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento, más claro, ni el agua. No van a parar, no parará, como dice Chico Che, no parará, compadre" agregó "porque están molestos, no les gusta la Transformación, ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo"

Este pasado fin de semana, el Mayo Zambada, por medio de un comunicado, señalo su version de los hechos, señalando que este fue engañado pues este creía que se reuniría con el gobernador.