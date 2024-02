AMLO niega error de dar a conocer teléfono de periodista de The New York Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no es un error dar a conocer el teléfono personal de Natalle Kitroeff, una de las autoras del reportaje de The New York Times que liga a su campaña presidencial de 2018 con dinero del narcotráfico.

El mandatario afirmó que por encima de la Ley de Protección de Datos Personales está la libertad y el defenderse de una calumnia en contra no solo de él, sino de sus hijos.

"¿Usted no cree que fue un error?", le cuestionó una periodista de Univisión durante la conferencia matutina.

No, porque este es un espacio público", le contestó.

Y ante la insistencia de la periodista de que hay una Ley que protege los datos personales en México, el mandatario contestó que por encima de cualquier ley está la libertad y si Natalle Kitroeff está preocupada porque dio a conocer su teléfono, que cambie de número.

Por encima de eso está la libertad, no puede haber ninguna Ley por encima de un principio sublime que es la libertad. ¿Ella tiene derecho a calumniarme a mí y a mi familia y a mis hijos sin una prueba?", dijo.

López Obrador afirmó que "no pasa nada" y "si la compañera que está preocupada porque di a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número".

El mandatario aclaró que cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del Presidente de México, por encima "de esa Ley está la autoría moral y política del Presidente de México".

Yo represento a un país y un pueblo que merece respeto. No va a venir cualquiera, no va a venir alguien del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes", dijo.