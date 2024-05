AMLO opina sobre el pleito entre Alito Moreno y Máynez

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente López Obrador dio su opinión sobre el encontronazo entre Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Esto después de que "Alito" ofreciera dejar el mandato del partido y la candidatura si el emecista declinaba a favor de Xóchitl Gálvez.

El mandatario fue cuestionado sobre la polémica que nace en la oposición a su gobierno, señalando que aunque no puede opinar de temas políticos en veda electoral, solo pidió que sea "el pueblo" quien dé la mejor opinión.

"Pues es que no puedo yo opinar sobre eso, no puedo, eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe. Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no solo se de a conocer lo que le conviene a los potentados, y la gente ya con la información ya va a saber, porque ese es una gran avance", dijo en La Mañanera de hoy.

Este martes pasado, Alejandro Moreno pidió al candidato de Movimiento Ciudadano declinar a favor de Xóchitl Gálvez. A cambio, este dejaría el liderazgo del PRI y declinaría su candidatura al Senado.

Ante esto, Jorge Álvarez Máynez se negó a hacerlo, incluso pidió que "Alito" saliera del poder del PRI y le dejara el mando a Beatriz Elena Paredes, una de las legisladoras veteranas del partido.