AMLO pelea con Jorge Ramos en la mañanera por la seguridad en México

Nación

El presidente de México aseguró que los homicidios en el país han disminuido en un 3%

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se enfrascó en una discusión con el periodista y presentador de Univisión, Jorge Ramos, sobre la seguridad en México.

En la mañanera del 5 de julio, Jorge Ramos increpó a AMLO sobre la promesa que hizo en 2020 de disminuir los homicidios en México.

El periodista le recordó a AMLO que en enero de 2020 prometió que habría resultados en materia de seguridad.

"Yo estuve aquí en la mañanera de enero de 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país y usted me dijo lo siguiente ´este año va a haber resultados´. Bueno, después de más de un año hay resultados, pero muy negativos señor presidente"

JORGE RAMOS, PERIODISTA

Jorge Ramos aseveró que el gobierno de AMLO está en camino de convertirse en el más violento en la historia moderna de México.

Sin embargo, AMLO aseguro que "lo bueno de la democracia" es que no tienen que estar de acuerdo y aseveró que discrepa con lo aseverado por el periodista y que tiene otros datos.

AMLO: Yo tengo otros datos; se ha reducido el homicidio en 3%

Por su parte, AMLO aseguró que tiene otros datos y que no vive en una burbuja como aseveró el periodista.

"Ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas"

AMLO

Sin embargo, aceptó que su gobierno ha tenido dificultad para reducir el delito de homicidio "como quisiéramos".

Pero aseveró que se ha logrado contener el crecimiento que se veía en homicidios "e incluso hay una disminución" del 3%.

AMLO explicó a Jorge Ramos que no ha sido "un asunto fácil" el disminuir el delito que se heredó de otros sexenios y le aclaró que no era por "echarle la culpa" a otros mandatarios.

"Fue un fruto podrido que heredamos (los homicidios), no es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes"

AMLO

Por otra parte, señaló al periodista que, en materia de feminicidio, ha sido un logro del gobierno que se comenzaran a tipificar así los homicidios en contra de las mujeres.

"Debe de tomarse en cuenta que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores"

AMLO

AMLO: Conflictos en el país son enfrentamientos entre bandas

AMLO aseguró que en México ya no hay masacres y que los conflictos que se viven en Aguililla y Reynosa son "enfrentamientos entre bandas".

Además, aseguró que las matanzas no son del Estado, que antes era "el principal violador de los derechos humanos".

Por otra parte, aseguró que es de dominio público que el manejo de la seguridad en México estaba a cargo de la delincuencia.

Sin embargo, Jorge Ramos le aseguró que lo que presenta como un logro "no lo es" y le afirmó que en diciembre de 2018 hubo 2 mil 892 homicidios dolosos en México.

A pesar de que el periodista le insistió en que hay 3 mil muertes al mes en el país, AMLO aseguró que no hay matanzas "como antes".

Gobierno de AMLO en camino de ser el más violento en la historia de México: Jorge Ramos

El periodista mencionó que hay más de 86 mil muertos desde el inicio del gobierno de AMLO por lo que advirtió que está en camino de ser el más violento de la historia de México.

Además, aseguró que, de acuerdo con las cifras oficiales, si el gobierno de AMLO continúa así, habrá más muertos que con Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón.

Jorge Ramos también señaló que los feminicidios continúan aumentando y aseveró que AMLO vive en una burbuja en Palacio Nacional con sus conferencias mañaneras.

"Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos al día"

JORGE RAMOS, PERIODISTA El presentador recordó los conflictos de seguridad que se viven actualmente en Aguililla, Michoacán y en Zacatecas y en Reynosa y aseveró que AMLO no ha cumplido con su promesa de seguridad.

Asimismo, aseguró que AMLO ha culpado a los expresidentes por lo que él "no ha podido hacer".

"Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional y ya lleva la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es: si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un gran fracaso. Están los muertos, están todos ahí y si va a pedir ayuda porque hasta el momento no se ha podido"

JORGE RAMOS, PERIODISTA