AMLO pide a las bandas criminales de Sinaloa "no perjudicar a inocentes"

Un llamado a no perjudicar a inocentes hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los cárteles que se enfrentan en Culiacán, Sinaloa.

Aunque durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional negó que en Culiacán haya una "guerra de cárteles", pidió a los criminales que "no se enfrenten".

Tienen que buscar otras formas, que no perjudiquen a la gente inocente. Que no se enfrenten, que no haya pérdida de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos", dijo.

"¿Qué se sienten a negociar?", se le preguntó al mandatario.

No, ese es un asunto de ellos, nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden, que cuiden a su familia, no queremos pérdidas de vida", contestó.

López Obrador confió en que los criminales de Sinaloa atiendan su llamado, pues "siempre, el Presidente de México es escuchado", porque tiene autoridad moral.

AMLO niega guerra entre cárteles

El mandatario reveló que ayer hubo cuatro homicidios en Sinaloa y negó una guerra entre cárteles.

No es así, ha habido algunos problemas, está el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán que estamos pendientes, que se actúe con precaución, son alarmismos", dijo.

Las Fuerzas Armadas están en Culiacán para "proteger a la población y evitar los enfrentamientos", agregó.

La confrontación que existe no es tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y evitar la confrontación", indicó.