AMLO pone en "pausa" a las embajadas de EU y Canadá

En su conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que ha puesto en "pausa" la relación de su gobierno con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, acusando de "injerencia" por la controvertida reforma judicial.

AMLO asegura que la "pausa" a las relaciones es para que los embajadores no "injieran" en los asuntos de México.

"Mientras no haya eso y sigan con esa política pues hay pausa, con la Embajada [...] tiene que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejo de nada, a decir que está bien y que está mal, entonces queremos que sean respetuosos"

"Es antidemocrático [...] que vergüenza", continuó AMLO.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el embajador de Canadá, Graeme Clark, hablaron sobre la controvertida reforma judicial, advirtiendo que esta afectaría el T-MEC, la inversión extranjera y la propia democracia mexicana.