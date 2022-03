AMLO rechaza enviar armas a Ucrania pero si enviara ayuda humanitaria

Durante la tarde del día de ayer, el parlamento de Ucrania pidió al Senado de la República enviar armas y aviones de combate a su país para ayudar en su combarte en contra de las fuerzas rusas.

En la mañanera del día de hoy, al ser cuestionado por el envió de armas, AMLO respondió de manera tajante con una negativa, sin embargo si se enviara ayuda humanitaria a Ucrania.

"Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Somos pacifistas. Se le dará protección y ayuda humanitaria" señalo el mandatario.

Así mismo el canciller de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, señalo que México no impondría ninguna sanción económica a Rusia, tan solo las que las Naciones Unidad manden

"México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean multilaterales que aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. En ese sentido, no hay ninguna ambigüedad" señalo

Esta linea de neutralidad ante el conflicto en Ucrania viene desde el primer día de la invasión, cuando AMLO descarto alguna sanción, pero si condenaba el uso de la fuerza militar.

"No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto" dijo AMLO