AMLO reta a García Luna a presentar pruebas sobre acusaciones de nexos con el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, a presentar las pruebas de su acusación sobre que él tiene relación con el narcotráfico.

El Presidente reaccionó a la carta que escribió García Luna en donde acusa que tiene nexos con el narco y lo llamó a presentar pruebas.

Dice que hay pruebas, que hay videos, llamadas, que hay audios... Es muy sencillo: que los dé a conocer, él tiene todo", dijo.

El mandatario argumentó que García Luna lo espió como opositor a través de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano durante más de 30 años.

Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo, si uno es dirigente, quiere transformar una realidad de opresión, de injusticia, porque si no no puede uno, desde que empezaron lo destruyen a uno", argumentó.

López Obrador retó a García Luna a pedirle las pruebas a periodistas como Tim Golden, Anabel Hernández o incluso a la DEA (Administración de Control de Drogas).

Pero para que no falle que vaya al departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos", indicó.

AMLO: A García Luna lo dejaron solo

El mandatario negó que vaya a tomar alguna acción legal en contra de García Luna y afirmó que sus jefes, "los halcones mayores" son "muy ingratos", pues lo dejaron solo.

El primero que debería estar defendiéndolo es (Felipe) Calderón, si como dice él es inocente, porqué no Calderón lo defiende, la embajada de Estados Unidos en México", dijo.