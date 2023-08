AMLO se distancia de las elecciones de 2024: "No estoy llamando a votar por nadie"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes sus recientes declaraciones ante las acusaciones de la oposición que señalan que está interfiriendo en el proceso electoral que definirá a su sucesor en 2024. El mandatario negó tal intervención y afirmó que no está haciendo un llamado a votar por ningún candidato.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que su única intención es alertar a los ciudadanos sobre la existencia de un "bloque conservador" opuesto a su proyecto de transformación y que, según sus palabras, se caracteriza por su corrupción.

Cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de estar infringiendo el artículo 134 de la Constitución mexicana, que establece que las autoridades deben garantizar la equidad en la competencia electoral, López Obrador negó tal trasgresión. "No, porque no estoy llamando a votar por nadie", contestó.

En respuesta a una posterior insistencia sobre el citado artículo, que también se interpreta como una prohibición a influir en la competencia entre partidos, el presidente rechazó que estuviera ejerciendo alguna influencia en este sentido.

"No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país y esto lo he dicho desde siempre; es un bloque conservador muy corrupto", argumentó.

El mandatario concluyó su intervención advirtiendo sobre los supuestos objetivos de este bloque conservador: "Estoy advirtiendo es de que quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar a hacer lo mismo. No, no, no somos iguales, y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar".

Las declaraciones del presidente han avivado la polémica sobre su papel en la próxima contienda electoral, alimentando el debate sobre la línea que separa la libertad de expresión de un presidente en funciones y la posible interferencia en el proceso electoral.

Agencias / Vox Populi Not