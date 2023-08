AMLO se lanza contra el Tribunal Electoral por sentencia en contra

En su conferencia matutina, el presidente Obrador se lanzó contra el Tribunal Electoral después de que el órgano decidió que este cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, esto por afirmar que la senadora fue impuesta por hombres

El mandatario señaló que se tuvo que retirar sus conferencias donde esté hacia mención de la senadora, Xóchitl Gálvez, la cual es la probable en tomar la candidatura del Frente Amplio por México.

"Que borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias", explicó López Obrador.

El mandatario afirmó que en ningún momento se refirió de manera errónea a la senadora, reafirmando que esta fue "impuesta" por figuras contrarias a al mandatario.

"Porque supuestamente, dije, 'fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto'. Fíjense la perversidad, cuando yo dije esto: 'No es como en el flanco derecho, que ya eligieron, Diego, Fox, Salinas, y los medios ya eligieron a -no la puedo mencionar- ya está resuelto, es una consulta que hicieron' (...) 'y ya impusieron y hay cargada y no se han dado cuenta porque son previsibles'.

"¿Dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto?" Reiteró el presidente.

Dijo que las medidas cautelares impuestas por el Tribunal se deben a que su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, fue jefe de asesores del entonces presidente Felipe Calderón.