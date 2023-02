AMLO se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacifico a Perú

Hace unos días, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicito a Andrés Manuel López Obrador, entregar la presidencia de la Alianza del Pacifico, sin embargo, durante su conferencia matutina, AMLO se negó a entregar el mandato de la alianza asegurando que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno ilegitimo.

AMLO señalo que se intento entregar el poder de al exmandatario Pedro Castillo, pero después del golpe de estado no se pudo entregar,y el hacerlo ahora, legitimaria el gobierno de Dina Boluarte.

"Estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron en esto que yo considero un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía" , dijo.









"Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Rí. (...) Yo no quiero legitimar un golpe de Estado", agregó .

La presidenta de Perú le pidió a AMLO entregar la presidencia pues la alianza es estrictamente comercial.