AMLO se reúne con Evo Morales: "leal dirigente del pueblo de Bolivia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con Evo Morales, expresidente de Bolivia, en Palacio Nacional.

En sus redes sociales, AMLO compartió que se reunió con Evo Morales, a quien calificó como un leal dirigente del pueblo de Bolivia.

También aseguró que Evo Morales es el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe.

"Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe" AMLO Evo Morales participa en el seminario internacional del PT Este 21 de octubre, el Partido del Trabajo (PT) arrancó con el XXV Seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad". Al seminario fue invitado Evo Morales, quien está semana viajó a México y fue recibido por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Durante la inauguración del seminario, Evo Morales agradeció al presidente AMLO por "salvarle la vida", luego de que le dio asilo político en 2019 tras el golpe de Estado en Bolivia. "México es nuestra casa, ha sido mi casa. Saludo al presidente López Obrador, al gobierno y al pueblo de México. No era para congraciarme con el presidente y su pueblo cuando decía que me salvó la vida. De verdad, México y otros países me la salvaron" EVO MORALES, EXPRESIDENTE DE BOLIVIA El expresidente de Bolivia aseguró que México es la casa de todos los que luchan por la liberación de los pueblos. Evo Morales también criticó la intervención de Estados Unidos en los países de América Latina, acusó al país de financiar los golpes de Estado, como

AMLO dio asilo a Evo Morales

En 2019, Evo Morales

renunció a la presidencia de

Bolivia

, tras presiones del ejercito boliviano y unas polémicas elecciones.

Tras la situación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un avión a Bolivia para sacar del país a Evo Morales.

Evo Morales tuvo asilo político en México lo que restó de 2019 y posteriormente viajó a Cuba y Argentina.

En noviembre de 2020, Evo Morales pudo regresar a Bolivia tras el triunfo de Luis Arce, como presidente de dicho país.

Evo Morales es reconocido por ser un líder de izquierda en Bolivia, donde lideró el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).