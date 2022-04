Anabel Hernández reprocha ataques de AMLO contra la prensa

En una entrevista con Julio Astillero, la periodista Anabel Hernández, reprocho al poder ejecutivo de México, la persecución contra periodistas. En la conferencia, varios periodistas dieron a conocer sus vivencias de violencia en su contra por su trabajo, para dar evidencia de lo difícil de ejercer esta profesión.

"Es un acto más que heroico el trabajo que hacen cotidianamente, ahí en la línea de fuego", aseguró Anabel Hernández durante la sesión de preguntas con el comunicador.

En el mismo acto, Anabel Hernández, reprocho al presidente Andrés Manuel López Obrador, su ataque y criticas en contra de la prensa que lo han criticado abiertamente como es el caso de Carmen Aristegui.

"Ataca una y otra vez queriendo minar su credibilidad, incluso con cuestiones que no corresponden para nada a un jefe del ejecutivo" afirmo Anabel Hernández.

La periodista comprado el comportamiento del presidente con las actitudes del crimen organizado en Tamaulipas.

"Dar palomita y tache a quien le gusta y quien no le gusta, es la actitud de Tamaulipas, lo que hacen los carteles de ´me gustas tú y te digo lo que puedes publicar, no me gustas tú y te mato"

Aseguró que las diversas reacciones del presidente en las mañaneras es un "fusilamiento virtual"

"Así se puede llamar, esa es la palabra correcta: un fusilamiento virtual que el presidente de la república hace en sus conferencias contra periodistas, articulistas o comunicadores que no le gustan", dijo la periodista de investigación.