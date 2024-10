Anabel Hernández responsabiliza a Morena por su seguridad tras amenazas

En una reciente entrevista para Aristegui Noticias, la reconocida periodista Anabel Hernández hablo sobre el lamentable episodio que vivió a las afueras del Tribunal de Justicia de Nueva York en el juicio contra Genaro García Luna.

La periodista calificó de lamentable y de circo las protestas que recibió en su contra tras salir del tribunal. Asimismo, señalo que intento interceptar a los protestantes, pero ninguno supo argumentan en su contra.

"Salgo de la corte y me encuentro con estos gritos. [...] Hubo un punto en el que me detengo y me giro para preguntar si de verdad hay alguien que tenga algo articulado para señalar o preguntar. Ante no encontrar nada que alguien quisiera plantear, continue mi camino."

"Al menos 3 personas de las que estaban ahí -supuestamente muy enardecidas- yo me las encontré durante todo el día, fuera y dentro de la corte. [...] Nunca me cuestionaron nada. Nunca me dijeron ´oye no estamos de acuerdo´. Ningún tipo de cuestionamiento, ni reclamo", afirmó.

"Es preocupante que haya gente orquestando este tipo de actividades. Estos porros no son personas con ideología, ni siquiera tienen preguntas que hacer", afirmó.

La periodista señala que ahora teme por su vida, pues acuso que estos fanáticos solícitos pueden contratar a sicarios para atacarla, por lo que a responsabilizado al partido Morena por su seguridad.

Además, la periodista señaló que estas personas llegaron a preguntar a otros periodistas su identidad, pues pensaban que era la esposa de Genaro García Luna.

Anabel Hernández es una periodista que sé especializa en el tema del narcotráfico, la cual, durante años, acuso a García Luna de congeniar con el Cartel de Sinaloa. Este llego a ser apreciada por Morena y el expresidente Obrador por sus obras.

Sin embargo, todo esto cambio cuando la periodista conecto a López Obrador y otros miembros de Morena, cercanos al mismo cartel, por lo que esta fue desestimada desde entonces por sus partidarios.