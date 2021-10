Ante diputada de Morena; Madre suplica por medicinas oncológicas

Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, dos madres de familia ingresaron a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para suplicar por medicamentos para sus hijos diagnosticados con cáncer.

La legisladora Merary Villegas fue quien, entre gritos y desesperación, atendió a las mujeres. No obstante, en cuanto una de ellas se arrodilló para rogar por la medicación, la ignoró y aseguró que se trataba de un "teatro".

"Por favor, ayúdennos", pidió una de las madres. La voz de un hombre cuestionó: "¿Cómo corregimos?", a lo que la morenista respondió: "Exactamente. Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tiene con el gobierno, jalamos todos, se está haciendo todo".

Posteriormente se encararon y una de las manifestantes indicó que "en la actualidad, los niños necesitan quimios". Villegas, con una evidente molestia, aseveró que sí estaban ayudando a resolver el desabasto de medicinas oncológicas.

En cuanto dijo eso, la segunda mujer, ya de rodillas, se le acercó para indicar: "mi hijo ya no tiene medicamentos". Al verla y escucharla, se volteó, hizo un ademán de desprecio con la mano derecha y resaltó: "No, no, no, esto es teatro", y a lo lejos alguien indicó "es lo que hay".

De inmediato, la mujer fue cuestionada sobre su presencia en el lugar y los motivos de sus quejas. Casi con lágrimas en los ojos persiguió a la diputada, la cual se alejó del lugar donde fue confrontada, mientras le enseñaba pruebas. Sin embargo, tuvo que ser retirada de la Cámara Baja por elementos de seguridad.

Según datos recopilados por el diario El Universal, la mujer que se arrodilló fue identificada Débora Medina Hernández, mamá de Carlos Alberto Estrada Medina, un adolescente de 14 años diagnosticado con histiocitosis de células de Langerhans.

Mientras que la primera mujer que enfrentó a Villegas fue Alejandra Zavala, madre de Luci Escarlet Carrillo Zavala, de 8 años, pequeña que padece leucemia linfoblástica aguda L2. Este careo sucedió momentos después de que Mariana Gómez del Campo, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), presentara un exhorto para solucionar el desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional "en calidad de urgente y de manera permanente".