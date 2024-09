"Antes de que Dios me lleve quiero recuperar los restos de mi esposo"

NUEVA ROSITA, COAH.- "Vengo a ver al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para implorarle continúe el rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos porque ahí sigue atrapado mi esposo Jesús Viera", expresó la viuda María del Rosario López, momentos antes de participar en la reunión con el mandatario federal a su llegada por la Carbonífera.

"Es lo que siempre he esperado, recuperar los restos de mi esposo, que me entreguen lo que es mío porque no es de ellos es mío y de mis hijos", abundó la abuelita de 69 años de edad.

Indicó que la esperanza no muere y la lucha sigue, puesto que la hacen fuerte sus hijos, su familia para seguir adelante en espera de recuperar los restos de su marido.

"Como decía mi esposo –la esperanza muere al último- y seguiré esperando hasta que Dios me preste vida y salud", mencionó la señora López.

Agregó a su vez "Antes de que Dios me recoja yo quiero recogerlo a él" aseverando que de recuperar a su esposo, sus restos descansarán en el Panteón Santa Rosa del Municipio de Múzquiz.