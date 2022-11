Anuncia AMLO marcha el domingo 27 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha para el próximo 27 de noviembre en la que se conjuntará el informe de gobierno que pensaba dar el primero de diciembre.

AMLO, aseveró que sondeando entre la gente el contexto en el que se está debatiendo la democracia y la reforma electoral, le pidieron y, accedió a modificar la fecha de su informe para que viniera más gente del país, por lo que la concentración de su movimiento será en una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo.

El propio López Obrador encabezará la movilización porque, dijo, "ya me estoy aburguesando".

Al mismo tiempo, tras reconocer que algunos propuestas que planteó ayer que podrían modificarse mediante cambios a la ley y no a la Constitución (elegir a consejeros y magistrados o reducir los diputados a 300 en vez de 500) no son viables adelantó que hay cosas que si se pueden hacer como reducir el costo de la elección para que no cueste 20 mil millones de pesos.

--¿Ahorcar al Instituto Nacional Electoral? No,no, no. Ni el creador que aprieta pero no ahorca.

En su conferencia, aseveró que las modificaciones a la ley podrían enfocarse a algunos aspectos centrales como enfrentar la compra del voto a través de los monederos electrónicos que proliferan en los comicios.

"Ando viendo, sin violar la Constitución. Si hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. Y llamó a todos los mexicanos a defender la democracia y se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional ,,para que quede constancia de que están actuando de manera anti democrática. Si se rechaza.

Señaló que su insistencia en que se reforme la Constitución obedece a que México no es un país en donde no haya habido fraudes o se hayan registrado esporádicamente, sino que ha sido recurrente. Aseveró de las consecuencias nefastas para el país que trajo el fraude de 2006, porque de no haber ocurrido ese fraude, no se hubiera desatado la guerra contra el narcotrafico y la violencia; no se hubiera precipitado el vínculo de autoridades con el crimen organizado como ocurrió con el segundo hombre importante del sexenio de Felipe Calderón (Genaro García Luna), entre otros aspectos.

Deploró las mentiras, dijo, del discurso de sus opositores como el caso de Vicente Fox quien afirma que López Obrador busca su reelección.

De nueva cuenta descalificó a quienes participaron en la manifestación, "ni siquiera acepto lo de la polarización, no. Es una minoría de millones de personas, pero no es la mayoría del pueblo. Hay que seguir adelante, defendiendo la democracia de verdad porque algunos de los que fueron a la marcha están completamente desinformados. Los fifis, no es por el INE, es que les molesta que el papel relevante ahora lo tenga el pueblo. Es un debate que viene de lejos". Con información de la Jornada.